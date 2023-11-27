Hayırsever iş insanı Çetin Şen'den engelli vatandaşlara destek!

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nün 2017 yılında uygulamaya koyduğu ve geleneksel hale getirdiği 'Emniyetle Engelsiz Yarınlar Projesi'nin 5. Etabı 23 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşti.

Benzer organizasyonlarda toplamda 1300 den fazla akülü araç hediye eden Ceha Büro Mobilyaları Yönetim Kurulu Başkanı hayırsever iş insanı Çetin Şen'in iş birliğinde kura ile belirlenen engelli vatandaşlara emniyet destekli 150 akülü araç hediye edildi.

"ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ KENDİLERİNİ DAHA ÖZGÜR HİSSEDECEK"

Akülü araç dağıtım programında konuşan Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, "Engelli vatandaşlarımızın kendilerini daha özgür hissetmelerini sağlamak, sosyal hayat içerisindeki varlıklarına katkı sağlayabilmek adına bu yılki projemizi 150 akülü araç ile destekliyoruz." dedi.

6 YILDA TOPLAM 714 ARAÇ HEDİYE EDİLDİ

İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, 2017 yılında uygulamaya konan proje kapsamında bugüne kadar 714 engelliye akülü araç dağıtıldığını söyledi.

"ENGELLER KALKTIKÇA YÜZLER GÜLECEK"

Karabörk, "Biz inanıyoruz ki engeller kalktıkça yüzler gülecek. Yüzleri güldüren, hayata değer katan herkese ve projemizden maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen hayırseverimize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.