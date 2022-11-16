Haydi milliler bu çocuklar için yenin İskoçları!

Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'ndeki 91 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde göndere çekili Türk bayrağının yerinde olmadığını gören görevliler, durumu polise bildirdi.

Polislerin sağlık merkezine ait güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonucu, bir çocuğun kuruma ait Türk bayrağını direkten indirip öptükten sonra arkadaşlarına verdiği tespit edildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın talimatıyla, isimlerinin Kasım Sarı, Hüsamettin Arpa ve Resul Tanrıverdi olduğu öğrenilen çocuklar, polis ekiplerince evlerinde ziyaret edildi.

Çocuklar polisleri kapıda görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Fatih Kaya'nın selamını çocuklara ileten polisler, Türk bayrağı ve milli takım forması hediye ettikleri çocukları aileleriyle milli maçı izlemesi için Diyarbakır Stadyumu'na davet etti.

Hediye edilen Türk bayrağını öpen çocuklar, formalarını giyerek ilk kez bir milli maçı sahada izleyecek olmanın heyecanını yaşadı.