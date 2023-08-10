Hawaii'de orman yangınlarında 36 kişi öldü!

Hawaii'nin Maui Adası'nda çıkan 3 büyük yangın devam ediyor.

Yerel basına açıklama yapan yetkililer, yangınlar nedeniyle 36 kişinin yaşamını yitirdiğini ve hastanelerin yangından etkilenenlerle "dolup taştığını" belirtti.

Yetkililer, "Yangın söndürme çalışmaları devam ederken Lahaina kasabasında yangın nedeniyle toplam 36 kişinin öldüğü tespit edilmiştir. Şu anda başka bir ayrıntı mevcut değildir." ifadeleri kullanıldı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten yetkililer, sahil güvenlik ekiplerinin de alevlerden kaçmak için suya atlayan ve aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 14 kişiyi kurtardığını aktardı.

Lahaina neredeyse tamamen yandı

Maui Belediye Başkanı Richard Bissen Jr, düzenlediği basın toplantısında, birçok ev ve iş yerinin yangınlar nedeniyle tamamen yıkıldığını ve limandaki teknelerin "ciddi zarar" gördüğünü söyledi. Bissen Jr, Maui'deki hasarın gerçek boyutunu belirlemenin hala zor olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını kaydetti.

Eyaletin ABD senatörlerinden Brian Schatz da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yangınların yol açtığı tahribatın büyük kısmının tarihi Lahaina kasabasında meydana geldiğini ve kasabanın "neredeyse tamamen yandığını" dile getirdi.

Hawaii Ulaştırma Bakanlığı Müdürü Ed Sniffen da düzenlediği basın toplantısında, 11 binden fazla kişinin Maui'den uçakla tahliye edildiğini söyledi.

Biden, yangınlarla mücadele için orduyu görevlendirdi

ABD Başkanı Joe Biden, Maui'deki orman yangınlarıyla mücadele talimatı verdi.

Biden, Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmalarına destek verdiğini, Deniz Kuvvetlerinin de yangınlarla mücadele için "Black Hawk" tipi helikopterleri temin ettiğini bildirdi.