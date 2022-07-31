Hatay'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'ın Antakya ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 söndürme helikopteri, 8 arazöz ve 50 personel sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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