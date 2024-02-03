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Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışını yapacak.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, 550 yatak kapasiteli 65 bin 350 metrekare kapalı alana sahip hastanede, 76 poliklinik, 12 ameliyathane, 2 anjiyo, 2 MR ve 13 röntgen cihazı ile bir helikopter pisti bulunduğu belirtildi.

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