Kaç kişiye Covid-19 aşısı yapıldı?

İngiltere aşılama konusunda ilk sırada yer alırken Fransa ve Hollanda son sıralarda yer aldı. Ülkelerin Covid-19 aşılamalarında şu ana kadarki performanslarını derledik.

Türkiye'de uygulanmaya başlayan Covid-19 aşı programı, dünya gündeminde, "Türkiye'nin 1 günde yaptığı aşıyı Fransa 3 haftada yaptı" ifadeleriyle yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, "Ülke çapında aşılama programlarının uygulanmasında deneyimli bir ülkeyiz. Salgına karşı verdiğimiz savaşı birlikte kazanacağız" ifadelerine de yer verildi.

Türkiye

Sağlık Bakanlığı'nın 16 Ocak 2021 itibariyle açıkladığı verilerine göre itibariyle Türkiye'nin güncel aşılama durumu.

Türkiye aşılamaya 14 Ocak’ta başladı. Toplamda 639.807 bin kişi aşılandı . Aşılananların nüfusa oranı %7,57

ABD

Sağlık Bakanlığı'nın 16 Ocak 2021 itibariyle açıkladığı verilerine göre itibariyle ABD'nin güncel aşılama durumu.

ABD aşılamaya 14 Aralık’ta başladı. Toplamda 12 milyon kişi aşılandı . Aşılananların nüfusa oranı %3,6

Rusya

Sağlık Bakanlığı'nın 16 Ocak 2021 itibariyle açıkladığı verilerine göre itibariyle Rusya'nın güncel aşılama durumu.

Rusya aşılamaya 5 Aralık’ta başladı. Toplamda 1,5 milyon kişi aşılandı . Aşılananların nüfusa oranı %3,6

İsrail

Sağlık Bakanlığı'nın 16 Ocak 2021 itibariyle açıkladığı verilerine göre itibariyle İsrail'in güncel aşılama durumu.

İsrail aşılamaya 19 Aralık’ta başladı. Toplamda 2,2 milyon kişi aşılandı . Aşılananların nüfusa oranı %2,4

Almanya

Sağlık Bakanlığı'nın 16 Ocak 2021 itibariyle açıkladığı verilerine göre itibariyle Almanya'nın güncel aşılama durumu.

Almanya aşılamaya 27 Aralık’ta başladı. Toplamda 960 bin kişi aşılandı . Aşılananların nüfusa oranı %1,1

Fransa

Sağlık Bakanlığı'nın 16 Ocak 2021 itibariyle açıkladığı verilerine göre itibariyle Fransa'nın güncel aşılama durumu.

Fransa aşılamaya 27 Aralık’ta başladı. Toplamda 320 bin kişi aşılandı . Aşılananların nüfusa oranı %0,4

İspanya

Sağlık Bakanlığı'nın 16 Ocak 2021 itibariyle açıkladığı verilerine göre itibariyle İspanya'nın güncel aşılama durumu.

İspanya aşılamaya 27 Aralık’ta başladı. Toplamda 675 bin kişi aşılandı . Aşılananların nüfusa oranı %1,4

İngiltere

Sağlık Bakanlığı'nın 16 Ocak 2021 itibariyle açıkladığı verilerine göre itibariyle İngiltere'nin güncel aşılama durumu.

İngiltere aşılamaya 8 Aralık’ta başladı. Toplamda 3,4 milyon kişi aşılandı . Aşılananların nüfusa oranı %5,1

BAE

Sağlık Bakanlığı'nın 16 Ocak 2021 itibariyle açıkladığı verilerine göre itibariyle BAE'nin güncel aşılama durumu.

BAE aşılamaya 14 Aralık’ta başladı. Toplamda 1,6 milyon kişi aşılandı . Aşılananların nüfusa oranı %16,6