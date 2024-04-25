Hamas, silah bırakma şartını açıkladı

Katar, Mısır ve ABD arabuluculuğunda Gazze'de ateşkes ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için yürütülen müzakerelerde Hamas heyetine başkanlık eden Siyasi Büro üyesi Halid Hayya, Filistinli rakipleri El Fetih'le birleşerek Gazze ve Batı Şeria'da ulusal hükümeti kurmak istediklerini kaydetti.

"TEKLİF KABUL EDİLİRSE KASSAM TUGAYLARI LAĞVEDİLİR"

Amerikan Associated Press haber ajansına konuşan Hamas üst düzey yetkilisi Halid Hayya, "İsrail'in 1967 öncesi sınırları boyunca, Batı Şeria ve Gazze'de tam egemen bir Filistin devletini ve uluslararası kararlarla uyumlu bir şekilde Filistinli mültecilerin geri dönüşünü kabul edeceklerini" kaydetti.

Bunun gerçekleşmesi durumunda Hamas'ın silahlı kanadının (Kassam Tugayları) lağvedileceğini belirten el Hayya, "İşgalcilere karşı savaşmış kişiler bağımsızlıklarını, haklarını kazanıp kendi devletlerine sahip olduğunda şimdiye kadar yaşanmış deneyimlere bakın. Bu güçler ne yaptı? Siyasi partilere dönüştüler ve muharip güçleri milli ordular haline geldi." ifadelerini kullandı.