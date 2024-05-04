Hamas ile İsrail, Kahire'de masaya oturdu!

Gazze'de ateşkes için çabalar devam ediyor.

Hamas'tan bir heyet Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakereleri için Mısır'a ulaştı. İsrail ile Hamas'ın görüşmelerinin başladığı açıklandı.

Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, görüşmelerde bazı ilerlemelerin kaydedildiğini açıkladı.

Hedefin 'tam bir ateşkes' ve 'İsrail'in Gazze'den geri çekilmesi' olduğunu söyledi.

İngiliz Reuters haber ajansı da Mısırlı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, heyetlerin görüşmesinden bu kez farklı sonuçlar çıkmasının beklendiğini yazdı.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA Direktörü William Burns'ün de müzakerelere katılmak üzere Kahire'de olduğu belirtildi.