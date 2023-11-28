Hamas, 10 İsrailli esiri Kızılhaç yetkililerine teslim etti

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, X sosyal medya platformundan İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatına ilişkin açıklama yaptı.

Ensari, Gazze’de bulunan 10 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini belirtti.

Dışişleri Sözcüsü, mutabakat kapsamında İsrail'in de 30 Filistinli esiri bugün serbest bırakacağını ifade etti.

Öte yandan İsrail ordusu, 10'u İsrailli ve ikisi yabancı uyruklu olmak üzere 12 esirin Kızılhaç'a teslim edildiğini doğruladı.

Açıklamada, Kızılhaç yetkililerinin 12 esiri Mısır'a naklettiği ve şu anda İsrail topraklarına doğru yola çıktıkları kaydedildi.