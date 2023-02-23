Taksim saldırısını planlayan Halil Menci'nin öldürülme iddiası!

TSK ve MİT'in sınır ötesine düzenlediği nokta operasyonlar tüm hızıyla sürerken, Suriye'de bir araca düzenlenen saldırıda İstiklal Caddesi saldırısının planlayıcılarından Halil Menci'nin öldürüldüğü iddia ediliyor.

Suriye'nin yerel basınındaki iddiaya göre; aracın Türk SİHA'ları tarafından vurulduğu öne sürüldü.

Araçta bulunan kişinin kimliğine ilişkin bilgi henüz açıklanmadı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından, operasyon düzenlenen araçta İstiklal Caddesi saldırısının planlayıcılarından Halil Menci'nin olduğu ve hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Konuya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.