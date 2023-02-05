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Hakkari'de kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

İlk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumları, özel eğitim kursları, Halk Eğitimi, Rehberlik ve Araştırma ile rehabilitasyon merkezlerinin yarın tatil edildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

 

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