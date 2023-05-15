Hakim Ziyech'in Chelsea macerası sona eriyor. İngiliz ekibinde gözden çıkarılan ve ara transfer döneminde ayrılığı direkten dönen Hakim Ziyech için Süper Lig iddiası ortaya atıldı.



40 milyon Euro'ya transfer olmuştu



Chelsea'nin 2020-21 sezonu başında Ajax'a 40 milyon Euro ödeyip transfer ettiği Hakim Ziyech, İngiliz ekibinde beklentilerin altında kalmıştı.



PSG'ye transferi son anda gerçekleşmedi



Mavilerin satış listesine koyduğu deneyimli futbolcunun devre arasında PSG'ye transferi, belgelerin yetiştirilememesi sebebiyle gerçekleşmemişti.



Fransız basınından sürpriz iddia



Adı zaman zaman Süper Lig devleriyle de anılan Hakim Ziyech için Fransız basınından yeni bir iddia geldi.



Fenerbahçe ve Beşiktaş devreye girdi



Le Site'nin aktardığı habere göre 30 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe ve Beşiktaş da devreye girdi.



Haber detayında Ziyech'in Tottenham, Roma ve Napoli gibi kulüplerin de kıskacında olduğu bilgisi verildi.