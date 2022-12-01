Hakan Şükür'ü hatırlatan spiker maçtan alındı!

2022 FIFA Dünya Kupası bugün F Grubu’nda oynanan karşılaşmalarla devam etti. Grupta Kanada ile karşılaşan Fas mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Fas bu sonuçla puanını 7’ye yükselterek son 16 turuna kaldı. Fas’ın ilk golünü Hakim Ziyech 4’üncü dakikada kaydetti.

Söz konusu bu golden sonra maçı sunan TRT spikeri Alper Bakırcıgil, Dünya Kupaları tarihindeki en erken golün Hakan Şükür tarafından atıldığı bilgisini verdi.

Bakırcıgil, “Erken gelen bir golle başladı mücadele ama, şunu belirtmek gerekiyor Dünya Kupası turnuvalarında tüm zamanların en hızlı golü Hakan Şükür tarafından atılmıştı Kore karşısında 11. Saniyede” dedi.

Bununla birlikte söz konusu mücadelenin ikinci yarısını Alper Bakırcıgil yerine Cüneyt Kıran’ın anlattığı görüldü.