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Haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 17'nci haftasında oynanacak olan karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde;

YARIN

17:00 Başakşehir  - Sivasspor: Mete Kalkavan

20:00 İstanbulspor - Trabzonspor: Ali Şansalan

20:00 Gaziantep FK - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

20 ARALIK ÇARŞAMBA

17:00 Kayserispor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük

20:00 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu

20:00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam

21 ARALIK PERŞEMBE

17:00 Samsunspor - Konyaspor: Murat Erdoğan

17:00 Çaykur Rizespor - Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

20:00 Beşiktaş - Alanyaspor: Ümit Öztürk

20:00 MKE Ankaragücü - Hatayspor: Abdulkadir Bitigen

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