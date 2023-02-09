Gürel: “Depremzedeleri, İnegöl’de misafir edeceğiz”

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel de basın toplantısı düzenledi. AK Parti’li Gürel, Kahramanmaraş merkezli iki deprem sonrasında vatandaşların büyük bir dayanışma örneği gösterdiğini belirtti.

Gürel, Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde de birçok parti, sendika ve sivil toplum örgütünün işbirliğiyle depremzedelerin barınma sorunlarının çözülmesine yönelik kampanya başlatıldığını söyledi.

Yeni konutların inşasına kadar depremzedelerin İnegöl’de misafir edeceğini ifade eden Gürel, “Bugün 140 misafirimiz geliyor. Tüm hayırseverlere şimdiden teşekkür” dedi.

Gürel, TBMM Genel Kurulunda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde OHAL ilanıyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin tezkere üzerinde görüşmelerin tamamlanmasının ardından AK Partili milletvekilleri olarak görev yerlerine geri döneceklerini söyledi.