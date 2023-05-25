Güneş yüzeyinde Dünya'nın 4 katı büyüklüğünde delik!

Bilim insanları Güneş yüzeyinde Dünya'nın yaklaşık 4 katı büyüklüğünde bir delik belirdiğini doğruladı.

'Güneş lekesi' adı verilen deliğin Dünya'nın çeşitli bölgelerinden çıplak gözle görülebildiği kaydedildi.

Uzmanlara göre siyah bir delik şeklinde görülen deliğin Dünya'da geniş çaplı elektrik kesintilerine sebep olabilecek güneş rüzgarları oluşturma riskinin yüzde 20 olduğu tahmin ediliyor.

ABD'deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) güneş lekesini gözlemlemeye devam ettiklerini ve gerektiği durumunda konuya ilişkin bilgi vereceklerini bildirdi.Astronomlar, bu sıradışı olayı deneyimlemek isteyen uzay meraklılarına gözlerini zararlı ultraviyole (UV) ışınlarından korumak için koruyucu gözlük kullanmaları gerektiğini hatırlattı.

Kuzey Amerika'nın belirli bölgelerinde Kanada'da yaşanan orman yangınları nedeniyle güneşe karşı bir çeşit doğal koruma geliştiğini belirten uzmanlara göre Güneş yüzeyindeki deliği ABD'nin New Jersey, New York, Pennsylvania ve Nebraska eyaletlerinde çıplak gözle görmek mümkün.