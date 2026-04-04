MSB: “56 milyon metrekarelik alanda 228 bin mayın temizlendi”

Milli Savunma Bakanlığı, 2015’ten bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında, ülke genelinde yaklaşık 56 milyon metrekare alanın mayınlardan arındırıldığını ve 228 bin mayının imha edildiğini duyurdu.

Türkiye’den “Mayınsız Dünya” hamlesi

MSB kaynaklarına göre Türkiye, 161 ülkenin taraf olduğu Ottava Sözleşmesi kapsamında 2015’te MAFAM’ı kurarak mayınla mücadelede önemli bir adım attı. Bu süreçte, Birleşmiş Milletler’in “Mayınsız Dünya” hedefi doğrultusunda çalışmalar hız kazandı.

Türkiye’de mayınlar 1956’dan itibaren Suriye sınırında, 1990’lı yıllarda ise terörle mücadele kapsamında Doğu ve Güneydoğu’da kullanılmıştı. Temizlik çalışmalarıyla hem vatandaşların güvenliği sağlandı hem de tarım, hayvancılık ve ekonomik faaliyetler desteklendi.

56 milyon metrekare temizlendi

TSK ve Jandarma bünyesinde kurulan ÖMAT ve JÖMAT birlikleri, başta sınır bölgeleri olmak üzere sahada aktif görev yapıyor. Türkiye ayrıca Azerbaycan başta olmak üzere birçok ülkeye eğitim ve destek veriyor.

Eğitim ve uluslararası iş birliği

MAFAM yalnızca temizlik değil; risk eğitimi, stok imhası ve farkındalık çalışmaları da yürütüyor. Bu kapsamda yaklaşık 20 bin kişiye eğitim verildi. Türkiye, Suriye, Libya, Ukrayna ve ASEAN ülkeleriyle de iş birliği faaliyetlerini sürdürüyor.

Karadeniz’de mayın alarmı

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Karadeniz’de sürüklenen mayınlara karşı Türk Deniz Kuvvetleri 7/24 gözetleme yapıyor.

Tespit edilen mayın ve tehditler, Su Altı Savunma (SAS) timleri tarafından imha edilirken, İstanbul Boğazı başta olmak üzere kritik bölgelerde güvenlik kesintisiz sürdürülüyor.