GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Salim Şen, IBAN dolandırıcılığı yapanların zincirleme yapı içinde hareket ettiğine dikkati çekerek, vatandaşların bu zincirin bir halkasında yer almalarının ağır hukuki sonuçlar doğuracağını söyledi.

Yayınlama Tarihi:
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Salim Şen, IBAN dolandırıcılığı yapanların genellikle zincirleme bir yapı içinde hareket ettiğine dikkati çekerek, vatandaşların bu zincirin herhangi bir halkasında yer almalarının ağır hukuki sonuçlar doğuracağını söyledi.

Dolandırıcıların genellikle kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttığını ifade eden Şen, şöyle konuştu:

"Kendilerini polis, savcı, asker ya da banka görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları korku ve panik ortamına sürükleyerek hızlı karar vermeye zorlamaktadırlar. 'Adınız terör soruşturmasına karıştı', 'Hesabınız yasa dışı işlemde kullanıldı' ya da 'Kimliğiniz suç örgütlerinin eline geçti' gibi ifadelerle baskı oluşturarak kişilerden para veya altın talep etmekte ya da verilen IBAN numarasına acilen para göndermelerini istemektedirler. Oysa hiçbir kamu görevlisi sizi arayarak telefonda para talep etmez, IBAN göndermez ve gizli operasyon bahanesiyle para toplamaz."

"Kolay para" tuzağına dikkat

Şen, dolandırıcılık faaliyetlerinde banka hesaplarının araç olarak kullanıldığına dikkati çekerek, dolandırıcıların kendi hesapları yerine üçüncü kişilere ait hesapları tercih ettiğini vurguladı.

Vatandaşların banka hesaplarını başkalarına kullandırmaması gerektiğini belirten Şen, şu uyarılarda bulundu:

"Özellikle maddi sıkıntı yaşayan gençler, öğrenciler veya ek gelir arayışında olan kişiler 'kolay para kazanma' vaadiyle kandırılmakta ve hesaplarını para karşılığında kullandırmaktadır. Sosyal medyada 'IBAN kiralanır' şeklinde ilanlar, bu tehlikenin ne kadar yaygınlaştığını göstermektedir. Dolandırıcılık organizasyonları genellikle zincirleme bir yapı içerisinde hareket eder. Bu zincirin herhangi bir halkasında yer almak, hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmaz. 'Ben sadece hesabımı verdim', 'Parayı ben çekmedim' ya da 'Suç işlendiğini bilmiyordum' şeklindeki savunmalar hukuken geçerli kabul edilmemektedir. Banka hesabını bilinçli şekilde kullandırmak, nitelikli dolandırıcılığa iştirak ve suçtan elde edilen mal varlığının aklanması gibi ağır suçlamalara neden olabilir."


 

15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi için ilk görüşme haftaya yapılacak
15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi için ilk görüşme haftaya yapılacak
#Gündem / 29 Mart 2026
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
#Dünya / 29 Mart 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
Gündem
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Gündem
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Savunma sanayii devlerinden eğitime büyük destek
Savunma sanayii devlerinden eğitime büyük destek
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.