Kabine üyelerinden "Güvenli Liman Türkiye" seferberliği

Bakanlar, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde küresel barış, istikrar ve adaletin tesisi yolundaki kararlı duruşuna vurgu yaptı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek:

"Güvenli Liman Türkiye'nin barış için köprüler kuran, krizlerde çözüm arayan, diyaloğu ve uzlaşıyı önceleyen bir dış politika anlayışıyla hareket etmektedir. Masa yıkan değil, masa kuran bir yaklaşımı esas almaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü vizyon sayesinde Türkiye, yalnızca kendi bölgesinde değil, küresel ölçekte barış ve refaha katkı sunan bir denge merkezi olmayı sürdürmektedir."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sınırları aşan vizyonuyla 'Güvenli Liman Türkiye.' Hakikatin yanında duran, barıştan yana olan Türkiye, daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu tüm dünyaya gösteriyor. Nerede bir mazlum varsa, orada biz varız. Zalimlerin karşısında, mazlumların yanındayız."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan:

"Barış Masalarını Kuran, İstikrarsızlıklara Son Veren, Mazlumların Yanında Olan 'Güvenli Liman Türkiye.' Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde istikrar ve güven içinde geleceğe yürüyecek, ihtiyaç duyulan coğrafyalara uzanan yardım eli olmayı sürdüreceğiz. Kimse yoksa Türkiye var. Bölgesel ve küresel sınamaların her birinin üstesinden gelmeye devam edeceğiz."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:

"Eğilmeden, bükülmeden, çekinmeden hakikati her zeminde söyleyen, her şartta barışı savunan bir liderle, gücünü barıştan alan, zor zamanlarda dünyaya omuz veren, istikrarın ve güvenin yurdu... Dün, bugün, yarın 'Güvenli Liman Türkiye."

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi:

"Krizleri derinleştiren değil çözüm üreten, gerilimden değil diyalog ve uzlaşıdan yana bir dış politika izlemektedir. Bu yaklaşım sayesinde Türkiye, sadece bölgesinde değil küresel ölçekte de istikrarın teminatı ve güvenli liman olma vasfını her geçen gün daha da güçlendirmektedir."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

"'Güvenli Liman Türkiye' yaklaşımıyla, bölgede ve küresel ölçekte güven veren bir duruş sergiliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' vizyonu doğrultusunda, gerilimi değil diyaloğu, çatışmayı değil çözümü esas alan bir anlayışla hareket ediyoruz. 'Masa yıkan değil, masa kuran' yaklaşımımızla hem bölgemizde hem dünyada barış, adalet ve istikrarın güçlenmesine katkı sunmaya devam ediyoruz."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde diyaloğu ve uzlaşıyı önceleyen bir dış politika anlayışıyla ilerliyoruz."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu:

"Dünya bugün yorgun, dünya bugün huzura aç. Bizler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın daha adil bir dünya mümkün vizyonuyla, insanı yaşatmayı her şeyin önüne koyuyoruz. Türkiye, sadece coğrafi bir güç değil; krizlerin ortasında çözüm üreten, masayı kuran ve her daim mazlumun sesi olan bir vicdan kalesidir. İstikrarımızla, kardeşliğimizle ve uzlaşı kültürümüzle küresel ölçekte Güvenli Liman Türkiye idealini gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar:

"Türkiye olarak, çatışmaların ve krizlerin gölgesindeki bir dünyada sorunlara çözüm üreten ve daima diyaloğu merkeze alan sarsılmaz bir iradeyle yolumuza devam ediyoruz. Enerjiden tarıma, sağlıktan teknolojiye kadar her alanda öncü bir rol üstleniyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla bölgemizde barışın teminatı, küresel siyasette aklın ve uzlaşının merkezi olmaya devam edeceğiz. İnsanlık için umudun rotası, güvenli liman Türkiye."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır:

"Güvenli liman Türkiye, büyük, güçlü, tam bağımsız Türkiye."

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı:

"Küresel belirsizliklerin ortasında Türkiye, sarsılmaz bir iradeyle barışın ve uzlaşının safında yer alıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, savaşsız bir dünya idealini önceliğimiz yaparak uluslararası sistemde güven inşa ediyoruz. Güvenli liman Türkiye."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Türkiye, sadece kendi vatandaşları için değil, dünya mazlumları için de güvenli bir liman olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, insan haklarına saygılı, adil ve güçlü Türkiye vizyonu ile dünya sahnesinde güven ve saygınlıkla yükseliyoruz. Güvenli liman Türkiye, dayanışmanın, umut ve huzurun adresi."

