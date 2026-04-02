Akdeniz ve Ege kıyıları için toz taşınımı uyarısı

Son hava durumu raporunda, yurt genelinde yağış ve fırtına uyarısı yapılırken, özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarındaki olumsuz hava koşullarına dikkat çekildi.
Hava durumu raporunda, Batı Akdeniz’in batı kıyıları ile Ege kıyılarında toz taşınımı beklendiği açıklandı. Vatandaşların bu duruma karşı önlem almaları istendi.
Toz taşınımının etkili olacağı bölgelerde rüzgar da kuvvetli esecek. Marmara’da kuzeyli, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Orta Karadeniz’de ise güneyli yönlerden 40-60 km/saat hızla rüzgar bekleniyor. Kıyı Ege’de rüzgarın yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.