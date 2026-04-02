Savunma ve havacılık ihracatı ilk çeyrekte 1,91 milyar dolara ulaştı

Görgün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Mart ayı verilerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Savunma ve havacılık sanayimiz, 2026 yılı Mart ayında 803 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir."

Yılın ilk çeyreğine ilişkin toplam rakamları da paylaşan Görgün, artış oranını şu sözlerle aktardı:

"2026 yılı Ocak-Mart döneminde ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 artarak 1 milyar 910 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır."

Savunma sanayisindeki büyümenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen politikalarla ivme kazandığını belirten Görgün, şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli Yetkinlik Hamlesi doğrultusunda, savunma ve havacılık sanayimiz istikrarlı büyümesini sürdürmektedir."

Görgün, güçlü üretim altyapısı ve genişleyen pazar ağına vurgu yaparak sözlerini şöyle tamamladı:

“Güçlü üretim altyapımız, artan uluslararası işbirliklerimiz ve genişleyen pazar ağımız ile önümüzdeki dönemde bu ivmeyi daha ileri taşımaya kararlıyız. Emeği geçen tüm şirketlerimize, mühendislerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.”