Türkiye’nin kurulu gücü 124 bin megavatı aştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’nin elektrik kurulu gücünün Şubat ayı sonu itibarıyla 124 bin 321 megavata yükseldiğini açıkladı. Kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerji santrallerinin payı yüzde 62,4’e ulaşarak rekor tazeledi.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam gücü 77 bin 556 megavat oldu. Kaynak bazlı dağılımda hidroelektrik santralleri 32 bin 334 megavat (%26) ile ilk sırada yer alırken, güneş enerjisi 26 bin 94 megavat (%21) ile ikinci, rüzgar enerjisi ise 15 bin 4 megavat (%12,1) ile dördüncü sırada yer aldı. Doğal gaz santrallerinin payı ise yüzde 19,9 olarak kaydedildi.

"Avrupa’daki bazı ülkelerin toplam gücü kadar ilave yaptık"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz yıl sisteme dahil edilen 8 bin 200 megavatlık yenilenebilir gücün Avrupa’daki birçok ülkenin toplam kapasitesine eş değer olduğunu belirtti. Bayraktar, "Dışa bağımlılığı azaltmak ve arz güvenliğini güçlendirmek için yenilenebilir kaynakları enerjinin merkezine koyuyoruz. Her yıl bu gücü sistemimize katmaya devam edeceğiz.” dedi.


 

Işıkhan’dan genç istihdamına destek paketi
Işıkhan’dan genç istihdamına destek paketi
#Gündem / 04 Nisan 2026
Zirve yarışı kızışıyor: Trabzonspor 2-1 Galatasaray
Zirve yarışı kızışıyor: Trabzonspor 2-1 Galatasaray
#Spor / 04 Nisan 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
Pezeşkiyan’dan uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrı
Pezeşkiyan’dan uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum"
Aydın'da toprak kayması sonucu üç ev tahliye edildi
Aydın'da toprak kayması sonucu üç ev tahliye edildi
İsrail ordusu: “Asker açığı nedeniyle mevcut durum sürdürülemez, daha fazla asker için yasa gerekiyor”
İsrail ordusu: “Asker açığı nedeniyle mevcut durum sürdürülemez, daha fazla asker için yasa gerekiyor”
Gündem
Enerji, gıda ve finans piyasalarında “savaş” depremi
Enerji, gıda ve finans piyasalarında “savaş” depremi
Gündem
Türkiye'nin yurt dışı temsilcilikleri "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliklerine ev sahipliği yaptı
Türkiye'nin yurt dışı temsilcilikleri "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliklerine ev sahipliği yaptı
Bursa Belediye Başkanı Bozbey, görevden uzaklaştırıldı
Bursa Belediye Başkanı Bozbey, görevden uzaklaştırıldı
Erdoğan, Hamas heyetiyle görüştü
Erdoğan, Hamas heyetiyle görüştü
