Türkiye’nin kurulu gücü 124 bin megavatı aştı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam gücü 77 bin 556 megavat oldu. Kaynak bazlı dağılımda hidroelektrik santralleri 32 bin 334 megavat (%26) ile ilk sırada yer alırken, güneş enerjisi 26 bin 94 megavat (%21) ile ikinci, rüzgar enerjisi ise 15 bin 4 megavat (%12,1) ile dördüncü sırada yer aldı. Doğal gaz santrallerinin payı ise yüzde 19,9 olarak kaydedildi.

"Avrupa’daki bazı ülkelerin toplam gücü kadar ilave yaptık"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz yıl sisteme dahil edilen 8 bin 200 megavatlık yenilenebilir gücün Avrupa’daki birçok ülkenin toplam kapasitesine eş değer olduğunu belirtti. Bayraktar, "Dışa bağımlılığı azaltmak ve arz güvenliğini güçlendirmek için yenilenebilir kaynakları enerjinin merkezine koyuyoruz. Her yıl bu gücü sistemimize katmaya devam edeceğiz.” dedi.



