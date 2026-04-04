ABD 23 yıl sonra ilk kez bir savaşta uçağını kaybetti

23 yıl aradan sonra ilk uçak kaybı
Associated Press’e konuşan eski F-16 pilotu Houston Cantwell, ABD’nin en son 2003’te Irak işgali sırasında A-10 kaybettiğini hatırlattı. Bu uçaklarla birlikte ABD, İran’a yönelik saldırılarda toplam 7 uçağını kaybetmiş oldu.
İşte ABD’denin geçmişteki uçak kayıpları…
2 Mart: Kuveyt’te dost ateşiyle 3 adet F-15 vuruldu, 6 pilot sağ kurtuldu.
12 Mart: Irak’ta KC-135 yakıt uçağı kaza kırıma uğradı, 6 mürettebat yaşamını yitirdi.
27 Mart: Suudi Arabistan’da E-3 Sentry pistte imha edildi, 10 asker yaralandı.
2011: Libya’da F-15E pilotu mekanik arıza sonrası atlayarak sağ kaldı.
3 Nisan 2026: İran ateşiyle F-15 ve A-10 vuruldu, pilotlar sağ kurtuldu.
1999 Kosova ve 1991 Körfez Savaşları’nda düşen uçakların pilotları da atlayarak kurtulmuştu.