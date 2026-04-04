AjansHaber Gündem ABD 23 yıl sonra ilk kez bir savaşta uçağını kaybetti

ABD ve İran medyası, dün ABD’ye ait iki savaş uçağının düştüğünü duyurdu. İran ordusu enkaz görüntülerini paylaşırken, ABD medyası F-15’in vurularak düştüğünü, pilotlardan birinin kurtulduğunu, diğerinin aranmakta olduğunu bildirdi. Aynı saatlerde Hürmüz Boğazı yakınlarında A-10 savaş uçağı da vuruldu, pilotu uçağı Kuveyt hava sahasına yönlendirip atlayarak sağ kurtuldu

23 yıl aradan sonra ilk uçak kaybı

Associated Press’e konuşan eski F-16 pilotu Houston Cantwell, ABD’nin en son 2003’te Irak işgali sırasında A-10 kaybettiğini hatırlattı. Bu uçaklarla birlikte ABD, İran’a yönelik saldırılarda toplam 7 uçağını kaybetmiş oldu.

İşte ABD’denin geçmişteki uçak kayıpları…

2 Mart: Kuveyt’te dost ateşiyle 3 adet F-15 vuruldu, 6 pilot sağ kurtuldu.

12 Mart: Irak’ta KC-135 yakıt uçağı kaza kırıma uğradı, 6 mürettebat yaşamını yitirdi.

27 Mart: Suudi Arabistan’da E-3 Sentry pistte imha edildi, 10 asker yaralandı.

2011: Libya’da F-15E pilotu mekanik arıza sonrası atlayarak sağ kaldı.

3 Nisan 2026: İran ateşiyle F-15 ve A-10 vuruldu, pilotlar sağ kurtuldu.

1999 Kosova ve 1991 Körfez Savaşları’nda düşen uçakların pilotları da atlayarak kurtulmuştu.


 

Işıkhan’dan genç istihdamına destek paketi
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
