Günaydın: “Maddi gerçeğe tümüyle aykırıdır”

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasını ve bazı vergi artışları öngören teklifin, Genel Kurulda bugün görüşüleceğini aktardı.

Torba kanun tekliflerini eleştiren Günaydın, "Birbiriyle ilintisiz birçok düzenleme torba kanun teklifi ile önümüze getiriliyor ve tali komisyonlar tümüyle devreden çıkarılıyor. Bu, Meclis adına övünülecek bir durum değildir." diye konuştu.

Genel Kurulda cuma günü de ek bütçenin görüşüleceğini dile getiren Günaydın, "Ek bütçeyle, 119 milyar liralık ek bütçenin TBMM'den geçirileceği bir düzenlemeyi görüşeceğiz. Bununla beraber torba kanun içerisinde 794 milyar liralık bir Cumhurbaşkanlığı ödeneğinin de getirildiğini görüyoruz. Böylece ek bütçe miktarı 1,9 trilyon liraya çıkmış oluyor. Cumhurbaşkanlığına ek ödenek vererek ve bunu ek bütçeden kaçırarak ne yapmaya çalışıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Günaydın, bütçenin yüzde 25'inin deprem harcamalarına ayrıldığını kaydederek, "Kamuoyuna 'ek bütçe düzenlemesini deprem nedeniyle getiriyoruz' denilmesi, maddi gerçeğe tümüyle aykırıdır." görüşünü paylaştı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin bu yıl için iki katına çıkarılmasını da eleştiren Günaydın, "Üzülerek ifade ediyorum ki siz yandaş sermaye firmalarının vergilerini silerken, istisna düzenlerken, onların tarh edilmesine engel olurken, yoksul yurttaşımızın üzerine vergi yüklemekten kaçınmıyorsunuz. Bu da aslında sizin hangi sosyal sınıflara dayandığınızın çok açık göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya sefalet endeksinde Türkiye'nin 10. sırada olduğunu aktaran Günaydın, "Bunu da 'dış güçler yaptı' demeyin." sözlerini sarf etti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Enflasyon Araştırma Grubunun açıkladığı enflasyon rakamlarının, birbirinden farklı olduğunu anlatan Günaydın, memur maaşlarına yapılan zammın yetersiz olduğunu savundu.

Gökhan Günaydın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "seyyanen zamların emeklilere de yansıtılması" yönündeki açıklamasını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı maaşını yüzde 39 artırıyorsunuz. Demek ki yetersizlik memura ve emekliye. Cumhurbaşkanı maaşına gelince yetersizlik gibi bir durum söz konusu değil. Bir memlekette eğer bir bütçe sorunu varsa iş önce tasarruftan başlar. Yurttaşa örnek olmak istiyorsanız, önce kendiniz tasarruf edeceksiniz, sonra da yurttaştan bir şeyler bekleyeceksiniz." düşüncesini dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, körfez ülkelerine yaptığı ziyaretlere değinen Günaydın, "Ek bütçe yapıyorsunuz yetmiyor, yurttaştan vergi alıyorsunuz yetmiyor. Körfez ülkelerinden, kuralsızlığıyla bilinen ülkelerden para dilenmeye gidiyorsunuz. Bu tablo, Türkiye'nin nasıl bir uçuruma sürüklendiğinin çok açık örneğidir." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, kız çocuğunu okula göndermek istemeyen veliyi ikna etmek için gerekirse kız okulları açılabileceğini söylediğini aktaran Günaydın, "Yusuf Tekin'i, müsteşarlığından tanıyoruz. Yusuf Tekin'i, Milli Eğitim Bakanı yaparsanız, tarikatların bu talebini bakanlığa taşıma konusunda zaten ona yol açmış olursunuz." ifadesini kullandı.