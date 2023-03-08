Göstericiler emniyet güçlerince dağıtıldı!

Gürcistan Parlamentosunda akşam saatlerinde düzenlenen oylamada "Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında" yasa tasarısının onaylanması, başkent Tiflis'te gösterilere neden oldu.

Parlamento binasının önünde ve çevresinde toplanan çok sayda gösterici, muhalefetteki "Halkın Gücü" Partisinin sunduğu yasa tasarısının onaylanmasını tepkiyle karşıladı.

Gösteriye katılan ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi ile diğer muhalefet partilerinin liderleri, söz konusu yasanın demokrasi karşıtı olduğunu savunuyor.

Göstericiler ve gösteriye katılan muhalefet partilerinin temsilcileri, bugün parlamentoda çoğunluğun oyunu alan yasa tasarısının, aslında Rus versiyonu "Yabancı Ajanlar Hakkında Kanun"a benzediğini belirtiyor.

Göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale edildi

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, parlamentonun çevresinde toplanan göstericilerin, binanın bir girişini yasa dışı kapatmaya çalıştıkları belirtildi.

Gösterinin bir "şiddet" eylemine dönüşmeye başladığı ifade edilen açıklamada, emniyet güçlerinin yasal yollara başvurmak zorunda kalacağı kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya rağmen gösteri devam edince parlamento binasının çevresinde konuşlanan güvenlik güçleri, göstericilere biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

Göstericiler, parlamentonun önünden ayrılarak Tiflis'teki Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüdü.