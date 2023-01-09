Görme engellilerde atletizm milli takım kampına katılacak sporcular belli oldu
Görme engellilerde atletizm milli takım kampına katılacak sporcular belirlendi.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, atletizm milli takım kampı, 15 Ocak-5 Şubat tarihlerinde Bursa'da düzenlenecek.
Kampta şu sporcular yer alacak:
Serap Demirkapu (Gülle-cirit)
Özge Arabacı (Cirit)
Gamze Demirci (1500-5 bin metre)
Emine Avşar (Uzun-100 metre)
Havva Elmalı (1500 metre)
Merve Nur Çağıran (200-400 metre)
Hatice Güçlü (400 metre)
Nurullah Aksın (100-400 metre)
Yunus Tenşi (1500-5 bin metre)
Abdurrahim Kılınç (uzun atlama)
Ali Enes Kaya (100-400 metre)
Mikail Al (1500 metre)
Gökhan Yolal (100-400 metre)
Ramazan Karaaaslan (cirit)
Bila Ele (Partner sporcu)
Mehmet Sait Güner (Partner sporcu)
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