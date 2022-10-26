Genç kızın ölümüne ilişkin anne babası tutuklu!

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, gizli tanığın ifadesi üzerine çalışma başlattı. Anne T.S. ve baba M.H.S. İstanbul'da katıldıkları bir televizyon programının ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Bodrum ilçesine getirilen anne ve baba, Bodrum Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Diğer 5 kişi ise ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmayla gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından gün içerisinde adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

24 Ocak'ta, ailenin ihbarı üzerine Mazı Mahallesi'ndeki eve gelen sağlık ekipleri, Gamze S'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine eve gelen jandarma olay yeri ekibince yapılan incelemede, Gamze S'nin boyun kısmının iki tarafında kızarıklıklar olduğunu tespit etmişti.

Genç kızın gözaltına alınan anne ve babası, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandıktan bir süre sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.