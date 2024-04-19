Gazze'de can kaybı 34 bine dayandı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 195 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Can kaybı 34 bine yaklaştı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 970'e, yaralı sayısının da 76 bin 770'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada ise saldırılarda 14 bin 685 çocuk ve 9 bin 670 kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

Enkaz altında kalanlar var

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.