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Gaziantep, Malatya ve Kilis'te yıkılan binaların enkazından 9 kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Gaziantep, Malatya ve Kilis'te yıkılan binaların enkazlarından 9 kişi kurtarıldı.

Depremden etkilenen ve yıkılan binalara yönlendirilen arama kurtarma ekipleri, enkaz altındakileri çıkarmaya çalışıyor.

Ekipler, Gaziantep Gazi Muhtar Bulvarı'nda yıkılan 4 katlı binanın enkazından 2 kişiyi çıkardı.

Kilis'te Yavuz Sultan Mahallesi Yeni Ocak Sokak'ta yıkılan 3 katlı binadan 6, Malatya'da Zafer Mahallesi'nde yıkılan apartmandan ise 1 kişi kurtarıldı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

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