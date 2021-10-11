Gazeteci olmak zor zanaat!

Yeniden Merhaba

Evet, sanki dün gibi, 24 Temmuz 1994 günü sırtıma yüklenen çok ağır bir sorumlulukla Japonya'ya “merhaba” dedim. Rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın yönlendirmesiyle Genel Yayın Yönetmenim Ertuğrul Özkök, bana inanıp, güvenerek beni gazetenin Tokyo temsilcisi olarak görevlendirmişti.

Polis muhabiri olarak başladığım, daha sonra Ankara siyasetini takip ederek devam ettiğim meslek hayatımda yepyeni, macera dolu bir dönem başlıyordu.

Dilini, kültürünü bilmediğim, hiçbir haber kaynağına sahip olmadığım, benden önce gidip bana yol gösterecek hiçbir Türk gazetecisinin bulunmadığı bir uzak diyara, Japonya'ya gidiyordum.

Hürriyet, Türk basınında bir ilke imza atarak, Tokyo'da büro açmıştı. Beş yıl boyunca Tokyo'da ilk ve tek Türk gazeteci olmanın önce güçlüklerini, sonra keyfini yaşadım. Belki de dünyanın en ilginç insanları olan Japonları yakından tanımak, onlar üzerinde incelemeler yapmak imkanı buldum.

Türkiye'de herkes Japon teknolojisi ve Japon Yeni ile ilgilenirken, ben Japonların insani yanlarıyla ilgilendim. Çok keyifli bir beş yıl geçirdim. Bu süre içinde Japonların günlük yaşantıları ile ilgili kitaplar yazma fırsatım oldu.

Ulus Gazetesi'nin soğuk koridorlarında stajyer olarak başlayan meslek hayatım,Tokyo'nun ultra modern gökdelenlerine taşınıyordu. Ama ne o soğuk koridorlarda, ne de o modern gökdelenlerde benim için değişmeyen birşey vardı; kanımdaki "gazetecilik virüsü". O hiç bitmedi, hiç eksilmedi. Hayatın beni alıp çıkardığı her noktada, "gazetecilik", ruhumu saran en büyük heyecanımdı hep.

Ve şimdi yine büyük bir heyecanın ilk adımları atıyorum; AJANS HABER!

AJANSHABER; her ne kadar standart bir dijital haber mecrası olarak görünse de aslında Türkiye'nin en büyükleri arasında yer almaya hazırlanan yeni dönemin haber ajansıdır.

Mesleki tecrübemi aktardığım güçlü bir ekiple birlikte, Türkiye'nin en büyük medya ve iletişim grubu Brandcom'un çatısı altında çıkıyoruz yola.

Kağıttan dijitale geçtiğimiz dönemde, değişmeyen gazetecilik ilkeleri ile çalışacağız. Akıp giden gündemin içinde, haberin peşinden koşarken, nicelikten öte niteliğe odaklanıp, yazılmayanı yazmaya, görülmeyeni görmeye çalışacağız.

"Haber" in aslında detaylarda olduğunu, ve haberin sadece haberciler tarafından yapıldığını unutmadan, yepyeni bir soluk getireceğiz haber dünyasına.

AJANSHABER, sosyal medya hesapları, web sayfası ve uygulamasıyla size yeni, lezzetli bir habercilik sunacak. Ben de 40 yıla giden gazetecilik geçmişimle, bu sayfada sizlerle biraraya geleceğim.

Hoşgeldiniz!