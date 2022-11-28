Gana 3 puanı 3 golle aldı!

2022 Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında Güney Kore ile Gana kozlarını paylaştı. Education City Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-2'lik skorla Gana lehine tamamlandı. 24. dakikada Mohammed Salisu, 34. dakikada ise Mohammed Kudus'un attığı goller sonucu ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya Güney Kore daha kontrollü başladı. Topu daha çok ayağında tutmaya çalışan taraf Güney Kore oldu. 58. dakikada Kang-in Lee'nin asistini gole çeviren isim Kyu-Sung Cho oldu ve skoru 1-2'e getirdi. Bu golden 3 dakika sonra sahneye yine Kyu-Sung Cho çıktı ve hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydederek skoru eşitleyen golü attı.

Bu golden sonra Gana oyuna ağırlığını koydu ve dakikalar 68'i gösterirken yine Mohammed Kudus sahne aldı ve takımının galibiyet golünü kaydetti. Maçın geri kalanında başka gol olmadı ve karşılaşmayı Gana 3-2 kazanmayı başardı.

Güney Kore gruptaki son maçını 2 Aralık Cuma günü Portekiz'e karşı oynayacak. Gana ise aynı gün Uruguay ile kozlarını paylaşarak grup maçlarını tamamlayacak.