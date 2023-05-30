Galatasaray Şampiyonluk için sahada!

Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Sarı kırmızılılar maçı kazanırsa 2022-2023 sezonu şampiyonluğunu ilan edecek.

Maç Başladı

2. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Kazımcan Karataş'ın arka direğe yaptığı ortayı Hasan Ali Kaldırım, Galatasaraylı oyunculara vuruş şansı vermeden kafayla uzaklaştırdı.

3. dakikada Galatasaray’da Sacha Boey'nin sağ kanattan ceza sahasına yaklaşırken yaptığı ortayı Arda Kızıldağ, kafayla taca yolladı.

GOL: 7. dakikada Milot Rashica'nın sağ kanattan ortasına altı pas içinde vuruşunu yapan Mauro Icardi, Sarı-Kırmızılıları Ankara deplasmanında öne geçirdi: 0-1.

9. dakikada Kazımcan Karataş'tan topu kazanan Taylan Antalyalı'nın pasında Ali Sowe topla buluştu. Sowe'un sağ kanatta hareketlenen Milson'ı görmesi sonrası ceza sahası içine giren Milson'ın vuruşu Lucas Torreira'dan döndü.

12. dakikada Ankaragücü'nün orta alanda Lucas Torreira'ya yaptığı baskı sonrası kazandığı topta Ali Sowe'un Ghayas Zahid'e pasını son anda araya giren Milot Rashica engelledi.

14. dakikada Milot Rashica'nın sağ kanattan savunma arkasına pasında Arda Kızıldağ, Mauro Icardi'den önce müdahale etti. İki oyuncunun mücadelesi sonrası topu Gökhan Akkan uzaklaştırdı.

15. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ghayas Zahid'in şutunda Fernando Muslera gole izin vermedi. Sonrasında Ali Sowe'un istediği gibi vuruşunu yapamadığı pozisyonda da top Fernando Muslera'da kaldı.

GOL: 16. dakikada sağ kanattan gelişen Ankaragücü atağında Taylan Antalyalı ile paslaşan ve ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Milson'ın yakın mesafede yakın direğe sol ayağıyla yaptığı vuruş skora beraberliği getirdi.

17. dakikada Milot Rashica kaleyi tutan şutunda golü bulamıyor.

18. dakikada İsabetsiz bir kafa vuruşu! Rakip kalede şansını deneyen oyuncu Lucas Torreira ancak yaptığı kafa vuruşu kaleyi bulmuyor. Eryaman Stadyumu Stadı'nda Galatasaray takımının skoru değiştirme girişimi sonuç vermedi.

20. dakikada Galatasaray için gol şansı, fakat değerlendiremeyen oyuncu Mauro Icardi.

24. dakika Sarı kart! Volkan Bayarslan elini cebine attı ve sarı kartını Ankaragücü takımının oyuncusu Arda Kizildag için kullandı.

26. dakika Sergio Oliveira'nın kullandığı serbest vuruş kaleci Gökhan'da kaldı.

27. dakika Ankaragücü'nün kazandığı köşe serbest vuruşu Ghayas Zahid ortaladı. Kazımcan topu kornere çeldi.

29. dakika Rashica'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Gökhan çıkardı.

31. dakika Savunma arkasına atılan topta Ali Sowe, rakibinden sıyrılıp topu kaleye gönderdi ama çerçeveyi bulamadı.

33. dakika Muslera'nın savunma arkasına gönderdiği topa Icardi hareketlendi ama kaleci topu uzaklaştırdı.

35. dakika Lamine Diack, orta alanda Mertens'i düşürdü. Bu hareketi sonrası sarı kart gördü.

GOL: 40.dakika Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan ortasında ön direkte kafa vuruşunu yapan Mauro Icardi, bir kez daha takımını öne geçirdi: 1-2.

41. dakikada Ankaragücü'nün ceza sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Ghayas Zahid'in ortasına Ali Sowe'un yaptığı kafa vuruşu Fernando Muslera'da kaldı.

45. dakika Kerem'in soldan ortasına Icardi müsait durumda vurdu. Nihad Mujakic son anda ayak koydu. Korner.

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