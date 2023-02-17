Galatasaray, Mauro Icardi ile anlaştı!

Galatasaray Mauro Icardi'yle ilgili somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Attığı goller ve gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'nin bonservisini almak isteyen Galatasaray, PSG'ye sunacağı teklifi şekillendirdi.

9 milyon euro teklif edilecek

Zaniolo'yu 5 taksitle 15 milyon euroya transfer eden Galatasaray, Mauro Icardi için de benzer bir yol izleyecek. Cimbom, sezon sonunda PSG ile sözleşmesinin son yılına girecek olan Icardi için Fransız devine 9 milyon euro teklif edecek. Galatasaray'ın planı bu rakamı 3 yılda ödemek.

Mauro Icardi'nin kariyerine Galatasaray'da devam etmek istemesi transferin önünü açarken, Galatasaray'ın oyuncuyla maaş konusunda anlaşma sağladığı belirtiliyor.

Galatasaray forması ile Süper Lig'de 12 maça çıkan Mauro Icardi 9 gol, 6 asistlik enfes bir istatistik yakaladı. 29 yaşındaki Arjantinlinin güncel piyasa değeri ise 17,5 milyon euro.