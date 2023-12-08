Galatasaray, Danimarka'ya moralli gidiyor!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında, RAMS Park'ta Adana Demirspor'u konuk etti.

Maça hızlı başlayan Galatasaray, Boey ve Kerem'in golleriyle 2-0 öne geçti.

İlk yarının sonunda ceza sahası içinde Nelson'un topa elle müdahalesi sonrası penaltı kazanan Adana Demirspor skoru 2-1'e getirdi.

İkinci yarıda da baskılı oyununu sürdüren Galatasaray, bu kez ikinci yarının uzatma anlarında penaltı kazanan taraf oldu.

Icardi'nin penaltı golü skoru belirledi ve Galatasaray karşılaşmayı 3-1 kazanarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Sarı-Kırmızılılarda sarı kart gören Fernando Muslera, Sivasspor deplasmanında cezalı duruma düştü.

Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynayacağı kritik mücadele öncesi moral bulan Galatasaray, lig tarihindeki en iyi sezon başlangıçlarından birine imza attı.