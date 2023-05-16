Galatasaray adım adım şampiyonluğa gidiyor!

Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı.

Mücadele Mauro Icardi'nin golleriyle 2-0 sona erdi. 45+7'de Milot Rashica'ya yapılan faulü VAR'da inceleyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı kararını verdi. Mauro Icardi penaltı vuruşunu gole çevirdi. 89. dakikada yeniden sahneye çıkan Icardi takımının ve kendisinin 2. golünü kaydetti.

Galatasaray ligde üst üste ikinci maçını kazandı ve puanını 76 yaptı. Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 35. haftasında 20 Mayıs Cumartesi günü sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

İstanbulspor ise 35 puanda kaldı. Sarı siyahlılar, Süper Lig'in 35. haftasında 20 Mayıs Cumartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak.