Futbol: Spor Toto Süper Lig
Corendon Alanyaspor: 1 - Bitexen Giresunspor: 1 Demir Grup Sivasspor: 1 - Atakaş Hatayspor: 2
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Süleyman Özay, Mehmet Salih Mazlum
Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira (Dk. 62 Efkan Bekiroğlu), Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Balkovec, Umut Güneş (Dk. 46 Candeias), Doumbia (Dk. 71 Eduardo), Rassoul (Dk. 34 Oğuz Aydın), Efecan Karaca, Targhalline (Dk. 46 Leroy Fer), Ahmed Hassan
Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Murat Cem Akpınar (Dk. 61 Mejia), Campuzano (Dk. 86 Senghor), Serginho, Görkem Sağlam (Dk. 86 Oğuzhan Çağlayan), Borja Sainz (Dk. 71 Berişbek), Bajic (Dk. 61 Kuwas)
Goller: Dk. 65 Görkem Sağlam (Penaltıdan) (Bitexen Giresunspor), Dk. 81 Balkovec (Corendon Alanyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 4 Serginho (Bitexen Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Targhalline, Dk. 29 Umut Güneş, Dk. 72 Leroy Fer, Dk. 79 Fatih Aksoy (Corendon Alanyaspor), Dk. 26 Arias, Dk. 79 Perez (Bitexen Giresunspor)
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki Corendon Alanyaspor-Bitexen Giresunspor maçı 1-1 tamamlandı.
52. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Candeias'ın ortasına Oğuz Aydın'un şutu sonrası top az farkla dışarı çıktı.
62. dakikasında Alanyasporlu futbolcu Doumbia, ceza sahasına topla girerek plase vuruşunu yaptı. Kaleci Onurcan Piri, ayaklarıyla topu çıkarmayı başardı.
65. dakikada Giresunspor öne geçti. Alanyaspor ceza sahasına giren Borja Sainz, Fatih Aksoy'un faulü ile yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Görkem Sağlam, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
68. dakikada Alanyaspor'da Leroy Fer'in savunma arkasına gönderdiği ara pasta Efkan Bekiroğlu topla buluştu. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
73. dakikada Giresunspor 2. gole çok yaklaştı. Berişbek'in soldan ceza sahasına girerek yerden çıkardığı topu Hayrullah Bilazer keleye gönderdi. Kaleci Runarsson, topu kornere çeldi.
81. dakikada Alanyaspor beraberlik golünü buldu. Alanyaspor'un gelişen atağında merkez noktada topla buluşan Balcovec'in çektiği sert şutta, top ağlarla buluştu: 1-1.
87. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından içeriye ortasında Efkan Bekiroğlu topu kafayla kaleye gönderdi. Kaleci Onurcan Piri, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
90. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca, ceza sahası içine pasını çıkardı. Topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun vuruşunda top direğin dibinden dışarı çıktı.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Erkan Özdamar, Hakan Karabalcık, Murat Altan
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Appindangoye (Dk. 58 N'Jie), Uğur Çiftçi (Dk. 77 Alaaddin Okumuş), Ulvestad (Dk. 58 Hakan Arslan), Keita (Dk. 71 Angielski), Robin Yalçın, Dia Saba, Gradel, Yatabare
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı (Dk. 77 Sadık Baş), Vranjes, Burak Öksüz, Kaan Kanak, Ribeiro, Boudjemaa (Dk. 67 Rayane), Onur Ergün, Lobjanidze (Dk. 77 Saint Louis), El Kaabi (Dk. 88 Luis Mendes), Bertuğ Özgür Yıldırım (Dk. 46 Kevin Varga)
Goller: Dk. 14 El Kaabi, Dk. 20 Bertuğ Özgür Yıldırım (Atakaş Hatayspor), Dk. 23 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 51 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 80 Kaan Kanak, Dk. 81 Vranjes, Erce Kardeşler (Atakaş Hatayspor)
Kırmızı kart: Dk. 42 Ribeiro (Atakaş Hatayspor)
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor karşılaşması konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
53. dakikada Yatabare'nin ceza yayının solundan sert şutunda meşin yuvarlak Vranjes'e çarparak kornere çıktı.
56. dakikada Gradel'in ara pasıyla sol çaprazdan altıpasa doğru ilerleyen Dia Saba'nın vuruşunda rakip defans son anda araya girerek topu kornere çeldi.
63. dakikada şık çalımlarla soldan ceza sahasına giren Gradel'in içeriye çevirdiği topa Robin Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndükten sonra defans tehlikeyi uzaklaştırdı.
72. dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin ortasında kalecinin müdahalesinin ardından meşin yuvarlak arka direkte Dia Saba'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun önünü açarak yaptığı vuruşta top, rakip defansa çarptı. Pozisyonun takibinde Yatabare'nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
86. dakikada N'Jie'nin ceza yayının gerisinden sert şutunda kaleci topu iki hamlede kontrol etti.
90. dakikada Sivasspor sağ kanattan korner kazandı. Dia Saba'nın ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Angielski'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.
Karşılaşma, Atakaş Hatayspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
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