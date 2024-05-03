Beşiktaş, Çaykur Rizespor engelini 90+7'de aştı!
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırladı. Büyük heyecana sahne olan mücadele 3-2 sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki mücadelede Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ev sahibi takımın 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Beşiktaş'ın gollerini 7. dakikada Omar Colley, 65. dakikada Milot Rashica ve 90+7. dakikada Joe Worrall kaydederken, Çaykur Rizespor'un gollerini 5. dakikada Ibrahim Olawoyin ile 68. dakikada Emirhan Topçu kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 54'e yükseltirken, Çaykur Rizespor 49 puanda kaldı.
Gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise Pendikspor deplasmanında galibiyet arayacak.
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