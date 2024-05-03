Alex de Souza sürprizi! Anlaşma sağlandı

Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Alex de Souza, Süper Lig ekibinin yeni teknik direktörü oluyor.

Antalyaspor ile anlaşma sağladı

Ajansspor'un haberine göre, son olarak ülkesi Brezilya'da Avai'yi çalıştıran 45 yaşındaki genç teknik adam, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'la anlaştı.

Bu hafta Antalya'ya geldi

Haberde, Antalyaspor'un Mayıs 2023'ten beri takım çalıştırmayan Alex de Souza ile iki ay önce görüşmelere başladığı belirtildi. Ayrıca Brezilyalı teknik direktörün, bu hafta Antalya'ya geldiği de aktarıldı.

Sergen Yalçın, Beşiktaş ile anılıyor

Öte yandan Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın adı ise eski takımı Beşiktaş'la anılıyor. Siyah-beyazlı kulübün yeni teknik direktör adayları arasında yer alan Sergen Yalçın, listenin ilk sırasında bulunuyor.