Fenerbahçe, Monaco'ya mağlup oldu
Temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turu 4. maçında sahasında Monaco'ya 65-62'lik skorla yenildi. Bu skorla seri 2-2'ye gelirken son maç Fransa'da oynanacak.
Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu EuroLeague'de play-off turunda 4. maçın heyecanı yaşandı.
Sarunas Jasikevicius'un çalıştırdığı temsilcimiz Fenerbahçe ile Sasa Obradovic yönetimindeki Fransız takımı Monaco karşı karşıya geldi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 65-62'lik skorla Monaco oldu.
Alınan bu skorla birlikte play-off serisi 2-2'ye geldi. Serinin beşinci maçı 8 Mayıs'ta Monaco'da oynanacak.
Maç sonunda olay çıktı
Karşılaşmanın son düdüğünün hemen ardından Fenerbahçeli taraftarlarla Monacolu oyuncular arasından gerginlik yaşandı.
Saha bir anda karışırken iki takımın teknik ekibi araya girerek olayları yatıştırmaya çalıştı.
Fenerbahçe Beko - Monaco karşılaşmasının sonunda kavga çıktı.pic.twitter.com/g2WijyZ1be— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 3, 2024
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