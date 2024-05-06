Fenerbahçe, kritik Konyaspor deplasmanında!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek.
Ligde oynadığı 34 karşılaşmada 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, topladığı 89 puanla lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde bulunuyor.
Son deplasman mücadelesinde EMS Yapı Sivasspor ile berabere kalan İsmail Kartal'ın ekibi, şampiyonluk yarışında kayıp yaşarken, bir sonraki hafta iç sahada derbi maçta Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı.
Sarı-lacivertlilerde 7 oyuncu kart sınırında
Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, bu akşam oynanacak maçta kart görmeleri durumunda Mondihome Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.
Muhtemel 11'ler
KONYASPOR: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, N'Zonzi, Soner, Ndao, Cicaldau, Prip, Cikalleshi.
FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi Samuel, Çağlar, Djiku, Ferdi, Krunic, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.
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