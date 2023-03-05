Fransızlar duyurdu! Cimbom'a güzel haber

Fransız basınında dünkü gazete manşetlerinde yer alan haberlere göre PSG, Icardi ile yolları kesin olarak ayırmaya karar verdi.

Teknik direktör Galtier de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Icardi yeni sezon planlarımız arasında yer almıyor" açıklamasını yapmıştı.

Gazeteler, Fransız devinin Arjantinli yıldız için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiğini ileri sürdü.

Galatasaray yönetimi harekete geçti

Bu fırsatı kaçırmak istemeyen Galatasaray yönetimi vakit kaybetmeden harekete geçti.

Sarı-Kırmızılılar, Icardi'nin bonservisini daha da düşük bir bedelle kulübe kazandırmanın hesaplarını yapıyor.

30 yaşındaki deneyimli golcü, "Siz PSG ile anlaşın yeter, ben imzaya hazırım" diyerek Galatasaray'da kalmaya yeşil ışık yaktı.

Arjantinli yıldızın son günlerde Galatasaray'la ilgili yaptığı pozitif paylaşımlar ise "Beklenen anlaşma sağlandı" diye yorumlanıyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 13 maça çıkan Mauro Icardi, 9 gol ve 6 asistle oynuyor.