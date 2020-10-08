AjansHaber.com.tr Dünya Fransa devlet kanalında Erdoğan skandalı

Fransa devlet kanalında Erdoğan skandalı

Fransa devlet kanalı France 24, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de yaptığı konuşmada bir skandala imza atarak söylemediği sözleri alt yazıda söylemiş gibi gösterdi.

France 24 kanalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'de yaptığı konuşmayı yayınlayarak, Erdoğan'ın "Çıkmaları gerekirki burada bir çözüme ulaşılsın. İşte şimdi netice zamanı, Azeri kardeşlerimiz de kendi göbeklerini kesmenin adımını attı." sözlerini söylemesine rağmen alt yazıda "Türkiye bu adil olmayan, hukuksuz ve kanlı oyunu bozmak için elindeki gücü ve kuvveti kullanmaya kararlı.Diğer dünya güçlerine meydan okuma riskini alarak, Azeri kardeşlerimizin yanında duruyoruz" dedi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
S-400 gelişmesi ABD'yi çılgına çevirdi
Yunan vekil tutuklandı
Rumlar bu kadar rahatsız olmadı
Türk topraklarını Ermenistan'a kattılar
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor
O ismi görevden aldılar
Ermenistan medyası akıbetini duyurdu