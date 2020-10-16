France 24 Türkiye ile ilgili yalan haber paylaştı

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmadaki haklı mücadelesi devam ederken, Türkiye'den de destek konvoyları düzenleniyor.

Türkiye aleyhine yalan haberler yaparak Batı'yı Türkiye'ye karşı kışkırtmaya çalışan Fransız medyası, yeni bir provokasyona daha imza attı.

ERMENİ MAHALLELERİNİ BASTILAR BAŞLIĞI ATILDI

Son haftalarda Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan gerilimlerin ardından Türkiye'de farklı illerde vatandaşların Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla sokağa çıkarak Azerbaycan'a destek vermesini hazmedemeyen France 24 haber sitesi, 5 Ekim'de çekildiği iddia edilen konvoy görüntülerini "Türkler, Ermeni mahallesine baskın düzenledi" başlığı ile duyurarak okuyucularını kandırdı.

POLİSİN UMURSAMADIĞINI İDDİA ETTİLER

Haberde, İstanbul merkezli bir gazetede çalışan sözde bir gazetecinin yorumu da paylaşıldı.

Polisin kamu düzenini bozduğu gerekçesi ile bu konvoyları anında durdurması gerektiğini belirten gazeteci, yetkililerin bu saldırıları (sözde) umursamadığını ileri sürdü.