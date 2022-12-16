Final maçı öncesi 3 futbolcuda deve gribi şüphesi!

2022 Dünya Kupası’nda merakla beklenen tarihi final sonunda yaklaşıyor. 18 Aralık Pazar günü Fransa ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi iki ekip oyuncularından gelen haberlerle sarsıldı.

Tarihi final

Tarihte ilk kez Kasım - Aralık ayları arasında düzenlenen Dünya Kupası’nda herkes tarafından merakla beklenen final sonunda netleşti. Fransa ile Arjantin, 18 Aralık Pazar akşamı TSİ 18:00'de Lusail Stadı’nda kozlarını paylaşacak.

Gol krallığı yarışı

Dünya Kupası'nın finali aynı zamanda gol krallığı açısından da turnuvanın finali olacak. Şu anda kupada Arjantin’in 10 numarası Lionel Messi 5 gol, 3 asistle oynuyor. Fransa’nın 10 numarası Kylian Mbappe ise 5 gol, 2 asiste sahip. Ayrıca Fransa’da Giroud ve Arjantin’de Alvarez 4’er golle arkadan geliyor.

Baldırını tutuyordu

Mücadelenin başlarında Messi bir sakatlıkla mücadele ediyor gibiydi. Messi'nin sık sık eğilerek baldırını tutması özellikle sosyal medyada sakatlandığı yönünde yorumlar yapılmasına neden olmuştu.

İlerleyen dakikalarda Messi, maçın başında yaşadığı sorunu atlatmış gibi duruyordu. Arjantinli yıldızın final maçı öncesinde birkaç gün dinlenmesinin gerekebileceği söylenmişti.

Fransa'da deve gribi şüphesi

AS'ta yer alan habere göre Pazar günü oynanacak olan dev final öncesi Fransa Milli Takımı'nda hastalık şoku yaşanıyor. Fransa'da daha önce hastalanan Upamecano ve Rabiot'tan sonra son olarak Kingsley Coman da benzer belirtiler gösterdi.

Hastalığın sebebi şu anda net olarak bilinmezken Fransa sağlık heyeti deve gribinden şüpheleniyor. Ancak Katar'ın sıcak ikliminden dolayı stadyumlarda kullanılan havalandırma sistemlerinin de hastalığa neden olabileceği tartışılıyor.