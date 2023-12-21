Fidan: “Sivil kayıplarına mahal bırakmamaktayız”

TBMM, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Genel Kurulda, bütçe üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecini yakından takip ettiğini; Azerbaycan ile eş güdümle bu süreci yürüttüğünü söyledi. Azerbaycan ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirten Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kelimenin tam anlamıyla, savaşta ve barışta Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Barış sürecinde de onlarla beraber çalışmayı sürdürüyoruz. Özellikle son 1,5 yıldır çeşitli dünya başkentlerinde görüşmeler oldu. Geçen hafta Azerbaycan'a ziyarette bulunmuştum. Orada Sayın Aliyev ve meslektaşım Sayın Bayramov ile uzun görüşmelerimiz oldu. Geldikleri noktada, aslında barışa her zamankinden daha yakın olduklarına ilişkin yorumlarını da aldım. Tabii ki Azerbaycan'ın Ermenistan'la barış anlaşmasını imzalamasına paralel olarak Türkiye de Ermenistan'la normalleşme konusunda gerekli adımları atacaktır."

Fidan, DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta yürüttüğü sınır operasyonlarına ilişkin eleştirilerine yönelik sözlerine de tepki gösterdi.

Bakan Fidan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta yürüttüğü sınır ötesi operasyonlarla Gazze'de olan olayları kıyaslamak büyük bir talihsizlik. Biz yıllardır Türkiye olarak sınırın ötesindeki silahlı tehditle mücadele ederken hiçbir şekilde sivil kayıplarına mahal bırakmamaktayız. Ben yıllardır sınır ötesi harekatların içerisinde bulundum, hiçbir şekilde sivil kaybı konusunda bir şey olmadı. Şunu da açıkça söylemek istiyorum; PKK terör örgütü silahlı tehdit varlığını devam ettirdiği müddetçe oradaki faaliyetlerimiz devam edecek. Örgüt mensupları hedef alınırken çok titiz ve meşakkatli bir istihbari süreçten geçiriliyor. Şu ana kadar vurduğumuz hiçbir örgüt mensubu, 'örgüt mensubu' değildir diye ilan edilmedi. Sınır ötesinde vurulanların hepsi örgüt mensubuydu. Bunlar gizli saklı değil, hepsinin isimleri, resimleri gazetelerde yayınlanıyor. Bir kişi çıkıp da bunlar 'örgüt mensubu değil' demedi. Hepsi örgüt mensubu."

Konuşmaların ardından TBMM, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile bağlı kurumların 2024 yılı bütçeleri kabul edildi. Daha sonra TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşime ara verdi. Aranın ardından Kültür ve Turizm ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.