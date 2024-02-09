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FETÖ üyeliğinden 8 yıldır aranan eski emniyet müdürü yakalandı

 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 8 yıldır aranan eski emniyet müdürü yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma, görevi kötüye kullanma ve Türk Ticaret Kanununa muhalefet suçlarından aranan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü H.İ.Y'nin Sincan ilçesinde olduğunu belirledi.

Firari H.İ.Y, düzenlenen operasyonda yakalandı.

Zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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