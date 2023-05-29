Fenerbahçe'yi üzen haber! Anlaşmayı duyurdular!

Yeni sezon öncesi transferleri takıma erken kazandırmak isteyen Fenerbahçe, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu başarılı performans ile hafızalara kazınan Dominik Livakovic ile ilgileniyordu.

İspanyol basınında ortaya çıkan haberlerde, Villarreal'in Hırvat kaleciyle prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.



Villarreal'den atak

Relevo'nun haberine göre; Villarreal, Dominik Livakovic ile anlaşma sağladı. La Liga temsilcisinin Dinamo Zagreb ile temaslarına devam ettiği aktarıldı.

Dominik Livakovic'in sözleşmesinde '10 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi bulunurken, Hırvat ekibi oyuncusunun bu rakamın altına bırakmaya yanaşmıyor.

Hırvat kalecinin güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak görülüyor.