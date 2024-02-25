Fenerbahçe'ye sakatlık şoku!

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin ağrı şikayeti sonucu yapılan görüntülenmesinde tecrübeli futbolcunun sağ arka alt adalesinde 2'nci derece yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci’nin ağrı şikayeti hissetmesi nedeniye

Acıbadem Ataşehir Hastanesinde yapılan görüntülenmesinde; sağ arka alt adalede 2.derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.