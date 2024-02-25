AjansHaber.com.tr Spor Fenerbahçe'ye sakatlık şoku!

Fenerbahçe'ye sakatlık şoku!

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin ağrı şikayeti sonucu yapılan görüntülenmesinde tecrübeli futbolcunun sağ arka alt adalesinde 2'nci derece yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin ağrı şikayeti sonucu yapılan görüntülenmesinde tecrübeli futbolcunun sağ arka alt adalesinde 2'nci derece yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci’nin ağrı şikayeti hissetmesi nedeniye

Acıbadem Ataşehir Hastanesinde yapılan görüntülenmesinde; sağ arka alt adalede 2.derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Aslan Avrupa'ya veda etti!
Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
Galatasaray, Büyükekşi'yi istifaya davet etti
Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
PFDK'dan 8 Süper Lig ekibine para cezası
Eski İspanyol futbolcu Müslüman oldu
Fenerbahçe öldü öldü dirildi!