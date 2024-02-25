Fenerbahçe'ye sakatlık şoku!
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin ağrı şikayeti sonucu yapılan görüntülenmesinde tecrübeli futbolcunun sağ arka alt adalesinde 2'nci derece yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin ağrı şikayeti sonucu yapılan görüntülenmesinde tecrübeli futbolcunun sağ arka alt adalesinde 2'nci derece yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci’nin ağrı şikayeti hissetmesi nedeniye
Acıbadem Ataşehir Hastanesinde yapılan görüntülenmesinde; sağ arka alt adalede 2.derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.
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