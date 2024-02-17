Fenerbahçe'den çok kritik 3 puan!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yoğun yağış altında oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında geri düşmesine rağmen 3 puanı kazanmayı bildi.

Zorlu deplasmanda ilk yarıyı 1-0 yenik kapatan Fenerbahçe, İkinci yarıda oyuna dahil olan Serdar Dursun, yıldız golcüsü Dzeko ve İrfancan Kahveci'nin golleriyle karşılaşmadan 3-1 üstün ayrıldı.

Bu sonuçla maç fazlasıyla yeniden liderliğe yükselen Fenerbahçe, ağır saha şartlarına rağmen kritik bir üç puana imza attı.