Fenerbahçe'den çok kritik 3 puan!
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe, yoğun yağış altında ve ağır bir zeminde oynanan karşılaşmada geri düşmesine rağmen 3-1 kazanarak kritik bir üç puana imza attı!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yoğun yağış altında oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında geri düşmesine rağmen 3 puanı kazanmayı bildi.
Zorlu deplasmanda ilk yarıyı 1-0 yenik kapatan Fenerbahçe, İkinci yarıda oyuna dahil olan Serdar Dursun, yıldız golcüsü Dzeko ve İrfancan Kahveci'nin golleriyle karşılaşmadan 3-1 üstün ayrıldı.
Bu sonuçla maç fazlasıyla yeniden liderliğe yükselen Fenerbahçe, ağır saha şartlarına rağmen kritik bir üç puana imza attı.
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