Fenerbahçe, yıldız futbolcu ile anlaşmaya vardı!

Transfer çalışmalarına erken başlayan Fenerbahçe, İskoç ekibi Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Kent için harekete geçti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, 26 yaşındaki İngiliz oyuncu ile anlaşmaya vardı.

Daha önce Leeds United, Udinese ve Bologna'nın da Kent'e ilgisinin olduğu öne sürülmüştü. İskoç basını, geçtiğimiz günlerde Belçika'dan Club Brugge'nin de Ryan Kent’e talip olduğunu duyurmuştu.

LIVERPOOL'DAN 7.2 MİLYON EURO'YA ALINDI

Eylül 2019'da Liverpool'dan 7.2 milyon Euro bonservisle Rangers'a Transferolan 26 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusunun sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek.

Avrupa'dan birçok talibi olan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 11 milyon Euro. Bu sezon 43 resmi maçta 3 gol, 10 asistle oynayan 26 yaşındaki sol kanat, sağ kanat ve forvet arkasında da oynayabiliyor.